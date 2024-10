Lipsia-Juve LIVE, la diretta

LIPSIA (4-4-2)

Gulacsi;

Geertruida,

Orban,

Lukeba,

Raum;

Baumgartner,

Seiwald,

Haidara,

Simons;

Sesko,

Openda

JUVENTUS (4-2-3-1)

Di Gregorio

Savona

Kalulu

Bremer

Cambiaso

McKennie

Fagioli

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

“Notte di Coppa Campioni, notte che non finirà mai…”. La competizione ha ormai cambiato nome, e da quest’anno anche format, ma le emozioni restano le stesse. La Juventus affronta questa sera il secondo turno di Champions League e scende in campo alla Red Bull Arena per affrontare il Lipsia . Dimenticata la prima gara contro il PSV, i bianconeri si approcciano a questa nuova sfida con la consapevolezza di poter dire la propria ma sapendo che la squadra tedesca è temibile e in cerca di riscatto.La partita tra Lipsia e Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile anche tramite l'app disponibile sulle smart TV.