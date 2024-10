Ancora titolarunta sul francese con invece Federico Gatti in panchina, la seconda consecutiva dopo il problema alla caviglia. Ecco perché il tecnico ha fatto questa scelta secondo due ex Juve, ovvero Claudio Marchisio e Fernando Llorente, ospiti di Prime Video."I due attaccanti del Lipsia sono velocissimi, su questo aspetto Kalulu può contrastare meglio."LE PAROLE DI MARCHISIO - "Credo anche per le capacità atletiche sullo stretto, Gatti potrebbe soffrire di più, forse la scelta di Thiago Motta è stata anche per quello".