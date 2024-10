si è presentato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di"Speriamo in una bellissima partita, due squadre che vogliono giocare a calcio per vincere, sarà una grande gara"."Siamo contenti, in questo momento il mister ha tanti giocatori nuovi, siamo in un progetto di crescita, appena partito, stasera sarà un bel test per tutta la squadra"."Probabilmente vuole dare continuità a ragazzi che sono arrivati in un secondo momento, è una scelta, in questo momento stiamo facendo molto bene, queste partite servono per far capire a che punto sei".MILIK E LA STRATEGIA SUL MERCATO - "Non lo potevamo sapere, siamo dispiaciuti, per noi e soprattutto il ragazzo. Il mister ha dimostrato di saper muovere davanti, ci sono ragazzi che possono giocare di fianco a Dusan o al posto suo, troverà delle soluzioni come ha fatto in passato, speriamo di avere presto Milik a disposizione".