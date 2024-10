Lipsia-Juventus: la scelta su Gatti

Le ultime indiscrezioni , che ormai possono essere date per certe, sembrano lasciare pochi dubbi:partirà dalla panchina anche nel match di questa sera tra, cedendo a Pierre Kalulu il suo posto al fianco di Gleison Bremer, con Nicolò Savona spostato dunque sulla destra. Ed è una notizia, per quanto connon ci siano davvero mai certezze a priori. Perché il difensore azzurro aveva avuto una centralità notevole nelle prime uscite stagionali della squadra bianconera, giocando da titolare con tanto di fascia da capitano al braccio tutte le sfide contro Como, Verona, Roma ed Empoli (oltre a quella contro Israele in Nazionale).Stesso discorso all'esordio incontro il PSV Eindhoven, quando una botta alla caviglia sinistra ha però rallentato la sua corsa. Da quel momento in poi, infatti, il classe 1998 non ha più visto il campo, restando a guardare entrambe le partite contro Napoli e Genoa, per cui comunque era stato convocato. Oggi, come dicevamo, la sorte di Gatti dovrebbe essere la stessa: partenza dalla panchina, con la possibilità di subentrare eventualmente a gara in corso. Nessuno parli di "caso" (se non altro perché c'è chi se la passa molto peggio...). La sensazione, però, è che nemmeno Federico abbia un posto certo in squadra.





