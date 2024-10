La prima di Savona

Due conferme (a sorpresa) in mezzo al campo

Solamente una manciata di ore separano ladall'appuntamento con il primo match in trasferta della sua avventura in. I bianconeri, infatti, scenderanno in campo questa sera alla Red Bull Arena per affrontare il Lipsia e per provare a dare continuità alla bella affermazione maturata in casa, lo scorso 17 settembre, contro ilIn vista del faccia a faccia contro i tedeschi, il tecnico bianconero è pronto a rimescolare nuovamente le carte, specialmente per quanto riguarda le scelte in difesa e a centrocampo. In attacco, invece, piovono solo conferme con Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic pronti a vestire ancora una volta una maglia da titolare.La prima grande novità, stando a quanto filtra, riguarda proprio la linea difensiva. La sfida della Red Bull Arena potrebbe coincidere con il debutto in Champions League di, destinato a vestire una maglia da titolare sulla corsia di destra. Con Kalulu spostato al centro, e in ballottaggio con Gatti, il classe 2003 parte nettamente avanti a Danilo in vista di quella che potrebbe essere la sua prima notte europea. Il pacchetto verrà ovviamente completato da Bremer e dal rientro di Cambiaso, dopo il turno di riposo a Genova.In mezzo al campo potrebbero arrivare altre due conferme, decisamente non pronosticabili alla vigilia della gara. Chi si era già prefigurato un ritorno dal primo minuto di Manuel Locatelli e Khephren Thuram, o magari di Douglas Luiz, rischia di rimanere sorpreso. Thiago Motta sembrerebbe infatti intenzionato a confermare la coppia in mediana che bene ha figurato a Genova contro il Genoa, ovvero quella formata da. Il centrocampista italiano e quello texano hanno disputato una prova di spessore al Ferraris, motivo per il quale il tecnico della Juve sembrerebbe intenzionato a cavalcare l'onda di questo momento positivo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui