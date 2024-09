Sono stati resi noti i componenti della squadra arbitrale del match di mercoledì tra, secondo appuntamento dellache ha visto i bianconeri esordire con una bella vittoria casalinga contro il PSV Eindhoven. A dirigere la sfida in programma alle 21.00 sarà il francese, coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni. Designato come Quarto uomo Stinat, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Brisard e Delajod. In Germania la Juve avrà l'obiettivo di dare continuità al proprio percorso anche in Europa, mettendo in cascina altri punti importanti per il prosieguo nella competizione.