Lipsia-Juventus, le parole di Di Canio nel post partita

Il 3-2 di Lipsia ha dato fiducia alla Juventus, che è uscita vittoriosa per la seconda volta in Champions League e si trova ora a punteggio pieno. Due successi su due, con la trasferta di ieri che ha dimostrato il vero carattere dei bianconeri, capaci di rimontare due volte lo svantaggio anche in inferiorità numerica. Gli ingressi dinel primo tempo sono stati ottimi, con il portoghese che è risultato decisivo a pochi minuti dalla fine della partita con un gol strepitoso. Impossibile però non citare, assoluto protagonista del match con una doppietta. Sulla prestazione del serbo è tornato a parlare ancheai microfoni di Sky.Nei giorni scorsi l'ex Lazio si era espresso in maniera negativa su Vlahovic, mentre dopo la vittoria bianconera a Lipsia ha fatto i complimenti all'attaccante per i due gol.'Non è solo una vittoria. Questo è un mattone grande, una pietra importante che mette le basi. In 10 contro 11, un rigore, un’espulsione. Valgono 10 vittorie che fortifica il credo, la mentalità. Questa è stata'.'I due gol di Vlahovic? Bellissimi, lui deve sapere che è il numero 9 della Juve. Il grande giocatore sa che sarà criticato ma lui'.