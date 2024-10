Le parole di Cambiaso in conferenza stampa

Andrea, in conferenza stampa, ha parlato così alla vigilia di Lipsia-Juventus. Il terzino affiancherà mister Thiago Motta a poche ore dalla sfida di Champions League, seconda giornata della prima fase a gironi."Come state vivendo la vigilia? Stiamo bene, è un buon momento. Continuiamo così. Dobbiamo affrontarla al meglio domani".- "Domani sarà bellissimo giocare in un ambiente infuocato, dobbiamo giocare al migliore dei modi, come sappiamo fare":- "Una grande squadra, ha grandi giocatori, che corrono, che hanno fame, sono molto completi in quasi tutti i ruoli. Giocano molto di squadra. Arriviamo bene, siamo sicuri che sarà una bella partita"."Scattata la scintilla? Speriamo, dobbiamo continuare il nostro processo di crescita. Stiamo facendo bene. Col Napoli ottima partita, così come con il Genoa. Continuiamo a fare il nostro lavoro al meglio"."Tenere la palla, cercare di tenere la palla il più tempo possibile. Hanno molta gamba, vogliamo ribattere questo. Cercare di tenere la palla".- "Giocare è l'allenamento più bello, dobbiamo continuare così, nel secondo tempo siamo usciti molto meglio. Stiamo facendo bene, stiamo bene"."Nazionale? Ambienti diversi. Partite in cui ti giochi tutto. Competizione più larga, questa. Ambienti differenti, arriviamo con voglia e fame di fare una grande partita"."Ho imparato tanto dal mister, sono onesto. E' importante per me e continuerà così. Ne ho tante, da migliorare. A volte mentalmente stacco un po' la spina e non è facile, devo farlo"."Diversa? Dobbiamo giocare anche in funzione dell'avversario, ma le caratteristiche sono fondamentali. Non credo ci siano due Juve diverse, ripeto: seguendo l'avversario che affrontiamo"."Non pensavo di giocarla, quello sì. Sono molto fortunato a essere qua. Orgoglioso. Darò il meglio domani. E' una cosa incredibile, ho rotto il ghiaccio due settimane fa, ma sentire quest'atmosfera è diverso".