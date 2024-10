"Secondo me è calcio di rigore", ha dichiarato l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese durante il suo intervento a Prime, commentando un episodio controverso. "Vlahovic prende chiaramente la palla, ma subito dopo subisce un intervento con il piede a martello sull'altro piede. Per me, questo è un rigore." Calvarese ha spiegato come, secondo la sua interpretazione, l'azione di Vlahovic sia stata regolare fino al momento del contatto subito, il che giustificherebbe la concessione del rigore. La sua opinione si inserisce in un dibattito acceso sull'arbitraggio dell'incontro, offrendo un'analisi tecnica dell'episodio.