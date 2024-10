Lipsia-Juve, parla Giuntoli

Le parole di Cristianoa Prime Video.ASPETTATIVE DEI TIFOSI - Una squadra nuova, giovane con tanta voglia di fare, grande curiosità e voglia di far beneSINGOLI - DI nessuno, ci sono tanti nuovi e c'è curiosità di vedere l'insieme. In questo momento scorretto parlare dei singoli, tanti stanno facendo bene. Abbiamo cominciato un percorso che non sarà breve, siamo curiosi anche noi di sapere cosa possiamo fare.SESKO e NUSA - Hanno calciatori bravi, ne hanno davvero tanti. Una squadra importante, per noi sarà un bel banco di prova.