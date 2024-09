Lione-Juventus Women: la cronaca del match

15' GOAL LIONE, ripartenza autonoma di Chawinga sul filo del fuorigioco, azione personale e rete

13' ancora Lione pericoloso, conclusione di Chawinga che esce di poco sul fondo

11' GOAL LIONE, tiro potente di Le Sommer che fa sporcare i guantoni a Peyraud-Magnin. L'estremo difensore della Juventus Women intuisce e tocca la sfera ma entra comunque

calcio di inizio della sfida



Lione-Juventus Women: le formazioni ufficiali

Lione

Endler

Carpenter

Sylla

Sangarè

Marozsan

Wienke

Dumornay

Dabritz

Van de Donk

Chawinga

Le Sommer

Juventus Women

Peryraud-Magnin

Lenzini

Calligaris

Cascarino

Thomas

Schatzer

Bennison

Krumbiegel

Cantore

Vangsgaard

Lehmann

Un'amichevole dal sapore speciale quella dellaWomen che ritrova il vecchio tecnico bianconero Joe Montemurro. Un'amichevole contro una delle potenze europee per prepararsi al meglio alla prossima Women's Champions League. Il primo banco di prova importante per Max Canzi alla guida delle bianconere. Indisponibili Barbara Bonansea, Lisa Boattin e Cecilia Salvai, tutte e tre rimaste a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni.