Marco Ferdico, uno dei leader della Curva Nord dell'Inter, ha cercato di incontrare Simone Inzaghi nel 2023 per dare consigli tattici. Questo emerge dalle intercettazioni raccolte nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sul mondo ultras, che ha portato all'arresto di Ferdico stesso.Tre mesi dopo la sconfitta contro l'Empoli e il desiderio di confrontarsi di persona con Inzaghi, Ferdico viene nuovamente intercettato. Anche se la sua situazione rimane invariata, ad aprile la squadra è in piena lotta per raggiungere la finale di Champions League.L'INTERCETTAZIONE - "Il mister è un uomo senza coglioni… li la colpa è del mister e qui arriviamo a cascata nell’incompetenza… io non ho parole a questo troglodita qua… quando vado lì gli dico… ma ti vuoi svegliare o no pagliaccio, pagliaccio…che lo spogliatoio è pieno di gruppetti e non sei capace a smaltire”.