La Gazzetta dello Sport riporta che uno dei pilastri della nuova strategia diperè la riduzione del monte ingaggi, attualmente di 143,2 milioni di euro lordi (86,5 milioni netti). L’obiettivo è abbassare progressivamente questa cifra, come indicato dalla proprietà alla dirigenza nerazzurra. A confronto con le altre big della Serie A, l'Inter spende di più per gli stipendi rispetto a Napoli (83 milioni), Juventus (108,4 milioni) e Milan (104,2 milioni), evidenziando la necessità di un contenimento per mantenere sostenibile la gestione finanziaria del club.