L'dimentica subito la delusione della sconfitta contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana e torna alla vittoria in campionato, non senza qualche brivido di troppo. 1-0 il risultato finale del match di questo pomeriggio sul campo del, sbloccato al 16' da un goal disenza che poi i padroni di casa - anche un po' sfortunati con un palo clamorosamente colpito da Gianluca Busio - riuscissero a trovare il pareggio. Con questo successo i nerazzurri, che devono ancora recuperare la partita interrotta contro la Fiorentina, volano al secondo posto in classifica a -1 dal Napoli, atteso questa sera dalla sfida casalinga contro il Verona, e a +10 dalladi Thiago Motta.