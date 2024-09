Brutte notizie pere Simonedopo il pareggio contro il Monza: Federicoha riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato domani, ma salterà sicuramente il match di Champions League contro il Manchester City e rimane in dubbio per il derby contro il Milan. Inzaghi dovrà trovare una soluzione per sostituire uno dei giocatori più in forma. Carlos Augusto, ex Monza, è il principale candidato per giocare sulla fascia sinistra nella sfida contro il City, in attesa di capire se Dimarco recupererà per il derby.