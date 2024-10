In Europa è esplosa la "-mania", grazie al rendimento straordinario dell'esterno italiano cone la. Questo successo ha attirato l'attenzione dei media e scatenato voci di mercato in vista delle prossime sessioni invernale ed estiva. Sebbene l'Inter lo consideri incedibile, diversi top club, tra cui Bayern Monaco, Manchester United e Manchester City, lo stanno monitorando, poiché sono alla ricerca di un esterno sinistro di alto livello, come riporta Marco Barzaghi. Inoltre, il Bayern potrebbe perdere Alphonso Davies in estate, il che potrebbe avviare una serie di trasferimenti che coinvolgerebbero anche Dimarco e altri grandi nomi come Theo Hernandez.