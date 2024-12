Nicolònon ha partecipato alla rifinitura in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, a causa di un problema agli adduttori accusato lunedì sera all’Olimpico. Nonostante nulla di grave, il centrocampista potrebbe aver bisogno di circa dieci giorni di stop per recuperare completamente. Barella salterà sicuramente la partita contro l’Udinese ed è a rischio anche per la successiva sfida contro il Como. La sua presenza sarà poi valutata per la gara contro il Cagliari del 28 dicembre. Al suo posto è pronto Davide Frattesi, che potrebbe guadagnare continuità e minutaggio in questo mese di dicembre. Lo riporta calciomercato.com.