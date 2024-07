Women | Ancora insieme, Lindsey!

rinnova con lafino al 2026. Di seguito la nota ufficiale del club:"Una bella notizia in casa bianconera: Lindsey Thomas e le Juventus Women proseguiranno insieme il proprio percorso; il rinnovo di contratto fino al 2026 è realtà. L’accordo trovato pone l’accento sull’ottima prima stagione in maglia juventina della francese, capace di affermarsi in zona offensiva con continuità di gol e ottime giocate.Nata in Guadalupa, ma cresciuta in Francia, la classe ’95 ha diviso la prima parte di carriera tra Montpellier (squadra nella quale ha saputo formarsi come calciatrice) e i prestiti di Basilea, Bordeaux e Digione. L’approdo in Italia nell’estate del 2019, dove veste per due anni la maglia della Roma (conquistando anche una Coppa Italia); poi il passaggio al Milan – giocando due stagioni da protagonista – e infine l'approdo alla Juventus a giugno 2023".