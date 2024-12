Con Rugani in campo l'Ajax non ha mai preso goal

Danielesi è tolto la gioia del primo goal con l'qualche settimana fa in Europa League ma c'è una statistica impressionante. Con il difensore in campo, la squadra di Farioli non ha mai subito goal.Fino ad ora, Rugani ha giocato 611 minuti in stagione tra tutte le competizioni e con il difensore in campo, l'Ajax ha tenuto sempre la porta inviolata. Una statistica che esalta Rugani. L'ex Empoli si è trasferito in Olanda quest'estate in prestito secco, senza diritto di riscatto. A giugno infatti tornerà alla Juventus, come da accordo.