Lille-Juventus, le parole di Vlahovic

ha parlato ai microfoni di Sky: "Avevamo partita sotto controllo, in un campo difficile contro una squadra che gioca bene sia in casa che fuori casa. Oggi abbiamo fatto una grande partita, aggressiva, personalmente penso la potevamoo vincere, soprattutto visto come eravamo messi dopo aver pareggiato, peccato che non ci siamo riusciti. Ogni punto è importante in questa Champions, abbiamo lasciato due punti qua."LA PARATA NEL PRIMO TEMPO - "Ha fatto una grande parata, fa parte del gioco, nel 90% dei casi questa palla entra in porta. Sono contento per il goal, meritavamo di vincere.""Una squadra giovane, con un nuovo allenatore, abbiamo cambiato tante cose, per tanti di noi è la prima volta in Champions League, un'altra esperienza, direi che siamo soddisfatti, penso potevamo fare ancora di più soprattutto oggi però andiamo avanti. "