Lanon sarà sola a. Sono oltre duemila infatti, secondo Tuttosport, i tifosi bianconeri attesi questa sera allo stadio "Pierre Mauroy" a Villeneuve-d'Ascq, paese a 10 chilometri dalla capitale dell'alta Francia. Il tempio dei Mastini ha una capienza di quasi 50.000 persone e sarà tutto esaurito, cornice perfetta per una grande notte di Champions League. Sugli spalti anche numerosi sostenitori facenti parte di club d'oltralpe, tra cui quello di Essonne, a sud di Parigi: come ha raccontato al quotidiano il vice presidente Pascal Di Placebo, per la sfida arriveranno tifosi della Juve "da Belgio, Strasburgo, Lione e Marsiglia".