Lille-Juventus, il commento di Sabatini

"Un gran pareggio, della, a tratti dominante, con fiammate di assedio al Lille chiuso in area. Non si può parlare solo di risultato, ci vuole un riferimento alla prestazione che - è bene scriverlo forte e chiaro - è stata ben più che discreta. Buona. Buonissima", il commento di Sandro Sabatini su calciomercato.com."Koopmeiners non è ancora quello vero, Thuram sì (e non si capisce il cambio). Eh, sì.più il quarto poi (Mbangula) che è sembrato contraddire lo spostamento momentaneo di Yildiz falso nueve al posto di Vlahovic. Il serbo ha giocato così così. No gol su azione, ma un altro rigore trasformato con fredda precisione. Un po' sotto la media della squadra di Thiago Motta che, non solo per i gol annullati causa fuorigioco, avrebbe meritato più del pari. E più del pari c'è la vittoria. Comunque restano eccellenti segnali di crescita bianconera.