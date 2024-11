Lille-Juventus Primavera, i convocati

Non solo la squadra allenata da Thiago Motta, domani scenderà in campo anche la Juventus Primavera di Francesco Magnanelli per la sfida di Youth League contro il Lille in programma alle 16 (che come di consueto potrete seguire su IlBianconero). Pochi minuti fa è stata diramata la lista dei giocatori convocati per la sfida. Questo l'elenco:1 Zelezny2 Nisci3 Martinez Crous4 Gil Puche5 Boufandar6 Ripani7 Ventre8 Crapisto9 Pugno10 Vacca12 Marcu15 Montero Benia16 Pagnucco17 Biliboc19 Scienza21 Finocchiaro22 Florea23 Bassino33 Ngana37 Lopez Comellas40 Radu