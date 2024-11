Alla fine ne esce un sospiro di sollievo, ma forse anche un mezzo rimpianto. Finisce 1-1 la partita dellacontro iled è un match che ne racchiude tanti e diversi al suo interno. C'è una Juve che gioca bene e crea occasioni, ma va clamorosamente sotto. E ci va, soprattutto, per alcuni errori singoli e perchè dall'altra parte gioca un calciatore come Zhegrova che non a caso è da tempo nei taccuini di Cristiano Giuntoli.E poi c'è la Juventus che recupera la partita, ma non riesce a dare continuità al forcing offensivo e addirittura nel finale va in difficoltà. È successo di tutto, come da tradizione nelle serate di Champions League. E' successo di tutto e, tutto sommato, alla Juventus va bene così.