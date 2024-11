Lille-Juventus, la moviola LIVE

Laè di scena questa sera alla Decathlon Arena di Lille per sfidare i padroni di casa, guidati da Bruno Genesio, per il match valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League. A dirigere il match europeo della Juve ci sarà il fischietto bosniaco, coadiuvato dagli assistenti Senad Ibrišimbegović Davor Beljo. Il quarto ufficiale sarà Luka Bilbija, mentre al VAR sono stati designati Dennis Higler e Tomasz Kwiatkowski. Di seguito ecco tutti gli episodi da moviola del match.intervento in ritardo su Zhegrova e giallo per il difensore della Juventus.: Guizzo di Conceicao che entra in area e viene steso da André. Non ci sono dubbi per l'arbitro: rigore per la Juve.pallone nello spazio per Yildiz che scarica al centro dove arriva puntuale Koopmeiners che insacca sul palo più lontano. Il turco però parte in fuorigioco e l'arbitro annulla.Yildiz imbuca per Vlahovic che attacca la profondità e crossa al centro per il tap-in vincente di Koopmeiners. L'arbitro però annulla immediatamente: sul tocco di Yildiz, infatti, Vlahovic era nettamente in fuorigioco.









