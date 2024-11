Lille-Juventus LIVE



Lille-Juventus, le formazioni ufficiali

Chevalier

Mandy

Diakité

Alexsandro

Gudmundsson

Zhegrova

André

Bouaddi

Sahroui

David

Gomes

Di Gregorio

Cambiaso

Kalulu

Gatti

Cabal

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Due vittorie ed una sconfitta nelle prime tre giornate diadesso latorna in campo per affrontare ile reagire al ko in casa con lo Stoccarda nell'ultimo turno europeo. I francesi sono una delle sorprese della competizione; sei punti in classifica come la Juve ma vincendo contro Real Madrid e Atletico.dopo il successo contro l'Udinese in campionato cerca la vittoria anche in Champions, che metterebbe in discesa la qualificazione ai playoff e manterrebbe vive le chance di arrivare tra le prime 8 in classifica. Nessun riposo per Dusan Vlahovic che alle sue spalle avrà Teun Koopmeiners; confermata la coppia di centrocampo composta da Khephren Thuram e Manuel Locatelli. Di seguito le formazioni ufficiali e il LIVE di Lille-Juventus.La diretta di Lille-Juventus con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.