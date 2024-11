In vista della partita di domani contro ilsembra aver definito le sue scelte per i centrali di difesa della. Secondo le ultime indiscrezioni, Motta dovrebbe schierare Gatti e Kalulu come coppia centrale, puntando sulla loro solidità e affidabilità per arginare gli attacchi della squadra avversaria. Danilo, il capitano e leader della retroguardia, è squalificato vista l'espulsione contro lo Stoccarda e non sarà a disposizione di Thiago Motta. Questa scelta tattica potrebbe offrire nuove opportunità a Gatti e Kalulu di consolidare la loro intesa e guadagnare maggiore spazio nelle prossime partite.