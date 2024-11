Koopmeiners dopo Lille-Juventus, le sue parole

Ai microfoni di Sky hanno parlato anche. L'esterno portoghese ha commentato così il pareggio con il Lille: "Siamo alla Juve, dobbiamo sempre pensare a vincere, il calcio è così, oggi siamo stati meglio nella partita, dobbiamo continuare a fare tutto insieme per vincere"."La persona che guardo sempre perché è stato un grande calciatore, è il mio papà, il punto di riferimento, voglio guardare tutti i consigli e continuare così."Voglio vincere con la squadra. Con l’Udinese lo abbiamo fatto. Poi voglio segnare per aiutare la squadra. L’ho fatto due volte nel primo tempo ma non è andata bene"."Faccio tutto per la squadra, un gol, un assist o altro di importante. Gioco in modo diverso rispetto a quando ero all’Atalanta. Dobbiamo trovare ritmi e automatismi con gli altri. Voglio fare meglio, facciamo di tutto per vincere. Ma non sono importante solo io ma la squadra".