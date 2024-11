Lille-Juventus, cosa filtra su Kenan Yildiz



Lille-Juventus, quale ruolo per Yildiz?

Ve lo ricordatecontro il PSV? Quel goal alla Del Piero e l'esultanza con la linguaccia come lo storico capitano della Juventus. Una rete che ha fatto sognare i tifosi bianconeri, tra quel destro a giro imprendibile e quell'esultanza. Ora però la Juventus si aspetta di nuovo tanto da Kenan, si aspetta che possa ancora una volta trascinare la Vecchia Signora.Inter e PSV sono state fin qui le due gare migliori di Yildiz in questa stagione. In una però (quella contro il PSV) il turco è partito titolare mentre contro l'Inter è subentrato. Cosa succederà questa sera contro il Lille? Thiago dovrebbe impiegare da titolare il giocatore. In che ruolo?Kenan dovrebbe partire da esterno sulla corsia mancina, esattamente come ci ha abituato il tecnico bianconero in questa stagione.





