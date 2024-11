Lille-Juventus, giocherà Danilo?

La Juventus scenderà in campo questa sera alle ore 21 per la sfida di Champions League in trasferta contro il Lille. Il tecnico bianconero Thiago Motta sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Chi non potrà essere della partita è il capitano della Juventus Danilo.Il capitano della Juventus non ci sarà per la sfida di Champions League. La coppia di centrali difensivi dovrebbe essere quella composta da Pierre Kalulu e Federico Gatti. Danilo infatti è squalificato per la gara complice l'espulsione rimediata contro lo Stoccarda.