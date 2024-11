L'allenatore delha parlato a Canal+ della prestazione della sua squadra: "È fondamentale, dimostra lo stato d’animo del gruppo. La nostra forza è saper stare uniti, resistere e impegnarci gli uni per gli altri. È comunque straordinario quello che abbiamo stasera. Lo stiamo facendo dall’1 agosto con molti venti contrari dall’inizio della stagione, ma stiamo resistendo. Voglio congratularmi con tutto il mio gruppo".SULLA CLASSIFICA - "Dicono che servono 10 punti quindi ci manca una vittoria in 4 partite. Sta a noi farlo il più velocemente possibile e poterci concentrare ancora di più sul campionato"."Penso che abbiamo affrontato una squadra molto, molto buona, che ha avuto un grande impatto con giocatori molto atletici, ma anche giocatori forti e veloci in attacco. È stato difficile contenerli. Siamo riusciti a segnare in una delle nostre uniche occasioni. Poi abbiamo sofferto in avvio di secondo tempo prima che la situazione si riequilibrasse un po’. Considerati tutti i venti contrari che affrontiamo, devo congratularmi con il mio gruppo per essere riuscito a fornire questo tipo di prestazione contro questa squadra. È stato molto, molto difficile resistere".