Lille-Juventus, il commento della partita

Poco meno di una settimana fa lpareggiava 2-2 all'Allianz Stadium contro il Parma, rischiando anche di uscire sconfitta con mille dubbi e punti di domanda. Questa sera i bianconeri pareggiano ancora, ama è un punto che lascia tutte altre risposte a Thiago Motta per il proseguo della stagione.E tutto sommato, una bella fotografia.Dopo quattro partite in Champions, un piccolo mini bilancio si può fare. E il campo ha detto cheSe la notte magica di Lipsia poteva essere fuorviante per tutto ciò che c'è stato, contro il Lille è stata una partita "normale". E nella normalità, la Juventus ha fatto la voce grossa contro chi poche settimane fa è stato in grado di battere Real Madrid e Atletico.Eppure anche stasera sembrava una serata storta. Il goal preso all'improvviso, le due reti annullate, i miracoli del portiere. Con pazienza però la squadra di Thiago non ha perso la testa. Fino a trovare il meritatissimo pareggio. Idee e atteggiamento da grande squadra. Nella "forografia" della Juve ovviamente non è tutto rose e fiori. Ci sono ancheAspetti dove dovrà crescere la Juve, ma oggi prevale senza dubbio tutto ciò che di positivo c'è stato.