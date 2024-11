Orario Lille-Juventus

Lasi prepara ad affrontare ilin vista della quarta giornata della fase campionato di Champions League. I bianconeri, reduci dalla netta vittoria in Serie A sul campo dell'Udinese, vogliono riscattare l'ultimo ko europeo patito all'Allianz Stadium contro lo Stoccarda.si giocheràallo Stadio Pierre Mauroy di Lille. Calcio d'inizio alleLille-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva suIl match sarà visibile in diretta streaming sempre suacquistando il Pass Sport.