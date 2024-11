Douglas Luiz, cosa pensa Thiago Motta?

Domani torna in campo la Juventus e torna in campo contro il Lille, in Champions League. Tornano le "Notti magiche" e torna a risuonare quella musichetta che tanto scalda i cuori dei tifosi bianconeri. Chi è tornato nell'elenco dei convocati è il centrocampista brasilianoapprodato in estate dall'Aston Villa insieme alla fidanzata Alisha Lehmann ora in forza alla Juventus Women. Un avvio difficile quello del centrocampista in bianconero tra infortuni e prestazioni decisamente sottotono.Il centrocampista brasiliano è stato fortemente voluto nel mercato estivo da parte di Cristiano Giuntoli e di Thiago Motta e questo ormai è affar noto. A dimostrazione del fatto che l'allenatore italo brasiliano crede molto nel giocatore, visto anche quanto è stato pagato al club di Premier League. Deve ancora trovare la condizione fisica ideale per fare la differenza e trascinare la Vecchia Signora ma certamente la fiducia non gli manca. Avrà tempo prestazione dopo prestazione di riscattarsi.





