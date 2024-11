Domani, 4 novembre, alle 18:00,terrà la conferenza stampa pre-partita in vista di Lille-Juventus, attesissima sfida della prossima giornata di. Il tecnico della Juve affronterà i giornalisti per analizzare il confronto contro i francesi, condividendo probabili tattiche, condizioni dei giocatori e stato di forma della squadra. Con ile la Juventus desiderosa di svoltare dopo la sconfitta europea contro lo, la partita si prospetta intensa e strategica. Gli appassionati attenderanno le parole di Motta, che potrebbero offrire un'anteprima delle scelte chiave e degli obiettivi per la gara.