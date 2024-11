Il difensore del Lilleha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la- "Siamo di fronte a una grande squadra, sarà una partita difficile. La Juventus è il sogno di tutti, ci sono passati grandi giocatori. Per noi è ancora più motivante, ci fa venire voglia di superare noi stessi".– "Non ci poniamo la questione, giochiamo partita dopo partita. Dobbiamo giocare al massimo la prossima partita, se poi ci porta alla qualificazione tanto meglio".– "Un'ottima squadra con un modo di giocare diverso. Ci aspettiamo giocatori molto motivati, anche se la partita sarà diversa dagli incontri precedenti la difficoltà sarà uguale o addirittura maggiore".– "L'intensità in Champions League non è la stessa del campionato. La Ligue 1 è già dura, ma questo è il miglior livello in Europa. Vediamo che i giocatori vogliono arrivare alla fine di questa competizione".