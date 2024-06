Un nuovo corteggiatore emerge per Matias Soulé:. L'allenatore della Juventus, almeno per ora, sembra più determinato dei colleghi di West Ham, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, che da settimane sono in fila per il fantasista bianconero, reduce dal prestito a Frosinone.Thiago Motta progetta una Juventus con il 4-2-3-1, caratterizzata da ali tecniche e abili nel dribbling. Un paio di queste ali arriveranno dal mercato, e i nomi nel mirino sono diversi: da Mason Greenwood a Jadon Sancho (entrambi del Manchester United) fino al versatile Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).