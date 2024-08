Lavuole Teun, il centrocampista olandese classe 1998 dell'Atalanta. Stando a quanto riferisce oggi Libero però la volontà dell'Atalanta è quella di non privarsi del giocatore olandese a meno che non arrivi un'offerta che soddisfi a pieno le richieste dei nerazzurri di Bergamo. Il club infatti chiede 60 milioni di euro, la Juventus vorrebbe chiudere la trattativa attorno ai 50, forte però dell'accordo verbale con il giocatore e il suo entourage per il trasferimento in bianconero. Pista che può scaldarsi da un momento all'altro, Thiago vuole Koopmeiners.