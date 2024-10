Alessandro, centrocampista dellain prestito dalla, sta vivendo un'ottima stagione in Serie B 2024/2025. Ha partecipato a tutte le partite del campionato, scendendo in campo 9 volte, di cui 8 da titolare. L’esperienza al Lecco lo ha aiutato ad adattarsi alla categoria, e ora si distingue per il suo impatto. Ha già segnato un gol e nell'ultima partita contro il Frosinone è stato decisivo, procurandosi un rigore e recuperando molti palloni, trasformandoli in azioni offensive. Diverse squadre di Serie A hanno mostrato interesse per lui, mentre la Juventus prevede di farlo debuttare nella massima serie nella prossima stagione. Tuttavia, la Reggiana spera di esercitare l'obbligo di riscatto in caso di promozione.