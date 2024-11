, centrocampista classe 1990 della Spal, si è raccontato in una lunga intervista a Calciomercato.com svelando anche un retroscena di mercato sulla: "Quando ero al Brescia mi volevano sia la Juve che il Parma: io avevo trovato l'accordo con i bianconeri, il club aveva dato l'ok ai gialloblù perché offrivano di più. Nessuna delle due parti ha ceduto, e il 20 agosto sono rimasto senza Juve e senza Parma", il racconto del giocatore marocchino, che in Italia è passato anche da Südtirol, Napoli, Torino ed Empoli, per poi trasferirsi al Paok e, infine, al Cluj, prima di tornare nel nostro Paese in Serie C.