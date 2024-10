Juve Lazio, ancora un commento polemico di Caicedo

Stessa azione di ieri, dov'è il var?#RomaInter — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 20, 2024

Juventus-Lazio è stata una partita con diverse polemiche da entrambe le parti. I bianconeri hanno giocato in superiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Romagnoli per il fallo su Kalulu. Un episodio che ha fatto discutere e ha causato la reazione di Fabiani è stato il contatto tra Douglas Luiz e Patric. 'Douglas dà un pugno a Patric ma lì non interviene il Var, lo stesso Douglas con piede a martello su Rovella e il Var non interviene'Oltre a lui, anche l'ex biancoceleste Felipe Caicedo aveva parlato degli episodi del match, con un post polemico sul proprio account X.Dopo il post di ieri, nel quale attaccava l'arbitraggio durante Juve-Lazio, Caicedo è tornato sull'argomento in seguito al contatto tra Cristante e Thuram durante Roma-Inter.