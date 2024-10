Le parole dia Sky:"Non si tratta di essere arrabbiati, dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi. Quello che ci lascia il rammarico, quello che il movimento calcio chiede è l’uniformità dei giudizi. Douglas dà un pugno a Patric ma lì non interviene il Var, lo stesso Douglas con piede a martello su Rovella e il Var non interviene. Ma interviene sull’espulsione dove secondo me l’arbitro va assolto perché ci aveva visto bene. Non poteva vedere il pugno, ma lì il var non era intervenuto. Questo Var a cosa serve? Se serve deve servire per tutti, a volte funziona a senso unico".