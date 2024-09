Vidal contro il c.t del Cile: cosa ha detto

Toni e parole dure quelle usate da Arturo Vidal nei confronti del commissario tecnico del Cile, Ricardo Gareca. L'ex giocatore della Juventus si è sfogato con un video sui social dopo la sconfitta del Cile per 3-0 con l'Argentina. "Deve smetterla di inventare", ha detto il centrocampista. In estate, Vidal era stato escluso dal c.t per la Copa America."Sembra che questo c*****e non veda la Libertadores. Sembra che guardi solo le partite di calcio argentine. Deve smetterla di inventare, il calcio è molto semplice. L’unica cosa che manca è che faccia sei cambi". Con queste parole Vidal ha attaccato l'allenatore del Cile.