Nicola, intervistato da Sky Sport, ha espresso il suo desiderio che Federicorimanga alla. L'ex difensore ha sottolineato quanto sia difficile trovare un esterno con le caratteristiche di Chiesa, capace di eccellere sia nelle giocate di breve che di lungo raggio. Legrottaglie si è detto sorpreso che Thiago Motta non lo apprezzi particolarmente, pur ammettendo di non conoscere le dinamiche interne. Ha concluso affermando che, a suo avviso, con Motta in panchina, Chiesa potrebbe segnare più di 20 gol in questa stagione.LE PAROLE - "Da tifoso bianconero, io spero che rimanga. E' difficile trovare un esterno con quelle caratteristiche, che ha sia il breve che il lungo. A me stupisce che Thiago Motta lo abbia bocciato, poi non conosco le dinamiche interne. Per me, con Motta, potrebbe fare più di 20 gol in questa stagione".