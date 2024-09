Le parole di Angeloa Tv Play:"Mi sono caricato tutto sulle spalle quando la Fiorentina è fallita. Dopo il Mondiale io mi sono ritrovato sui campi di Serie C con la promessa che quando avrei smesso mi avrebbero dato un posto nella dirigenza. Quella società mi ha umiliato perché non ha mantenuto la promessa, non mi rispondevano più al telefono. Dopo una settimana mi sono stancato e non ho più chiamato nessuno".Di Livio non si riferisce all'attuale proprietà della Fiorentina, guidata da Rocco Commisso dal 2019, ma a quella dei Della Valle, che acquistarono il club nel 2002 dopo il fallimento. I Della Valle gestirono la società viola per 17 anni, contribuendo alla sua rinascita e stabilità nel calcio italiano.