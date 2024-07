Tongya Salernitana, il comunicato

Franco, ex centrocampista della, lascia l'Odense per una nuova sfida in Italia. Laha annunciato ufficialmente il suo acquisto a titolo definitivo. Il comunicato dell'U.S. Salernitana 1919 conferma l'accordo con l'Odense BK per il trasferimento del calciatore classe 2002. Tongya ha firmato un contratto con il club granata fino al 2027, pronto a contribuire al futuro della squadra."L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Odense BK per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’02 Franco Tongya. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027".