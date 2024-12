Perché Lemina non è più il capitano del Wolverhampton

Marioa causa di alcuni comportamenti che il centrocampista ha avuto dopo la partita contro il Westh Ham. Dopo la fine della partita. Il capitano del West Ham, Jarrod Bowen, si è avvicinato a Lemina per stringergli la mano, ma quest’ultimo lo ha evitato innescando un durissimo faccia a faccia, prima di spingerlo a terra.L’exha strattonato alcuni compagni di squadra che stavano cercando di calmarlo ed ha avuto un duro confronto con l’allenatore in seconda del Wolverhampton Shaun Derry. “Voglio scusarmi con tutte le persone che amano questo club e che amano il calcio. Non volevo che accadesse una cosa del genere in campo" ha poi dichiarato Lemina.Gary O’Neill, tecnico della squadra, ha annunciato la scelta di togliere la fascia al giocatore: "Ho rispetto per Mario e per quello che continuerà a darci in campo. Resta nel gruppo dei giocatori più esperti della squadra, ma a seguito di una conversazione che abbiamo avuto, abbiamo ritenuto che la cosa migliore fosse dare la fascia a Nelson Semedo”.