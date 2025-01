Tra i temi in casa Juve c'è quello relativo al carattere e alla mancanza di leader nello spogliatoio. Proprio di questo ha parlato Ciro Ferrara da Riyadh facendo un riferimento alla situazione di Danilo, ormai fuori dalla Juventus. "I leader sono quelli che conoscono meglio l’ambiente Juventus, che hanno più esperienza. Uno di questi c’è, ma mi pare che andrà via", il commento dell'ex difensore bianconero riportato da Tuttosport."Il mercato estivo è stato già importante, in primis prendendo un allenatore come Antonio. Potrebbe inserire ancora qualche elemento, il mio amico in panchina sono certo che troverà gli argomenti convincenti»".