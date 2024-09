Le parole di Mattiaa gianlucadimarzio.com:"Ho pensato al ritiro. Mi sono fatto mille domande. Ma non ho mai trovato le risposte giuste. Sono molto contento della mia scelta (Il Modena ndr). Quando sono arrivato qui non conoscevo nessuno. Solo Antonio Pergreffi che da piccolo ha giocato nella mia stessa società. Tutti i compagni mi hanno accolto molto bene. Il direttore sportivo Andrea Catellani mi ha chiamato in continuazione la scorsa estate. Mi ha dato fiducia. Ci siamo incontrati con il presidente e ho capito subito chi avessi davanti. Delle persone eccezionali. Voglio risentirmi protagonista. La possibilità mi è stata data. Ora starà a me".