Intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex terzino bianconero Federico Balzaretti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus e su come la Vecchia Signora abbia colmato il divario con l'Inter. Di seguito le dichiarazioni dell'ex giocatore.BALZARETTI - “Per quanto riguarda la lotta Scudetto la Juve ha accorciato il gap con l’Inter, anche il Napoli ha fatto un ottimo mercato poi ha il vantaggio di non fare le Coppe, l’obiettivo è quello di restare sempre attaccato alle prime e poi capire come evolve il campionato".